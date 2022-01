O femeie din Horia a reclamat politistilor ca a fost sechestrata si violata intr-o pensiune

Politistii de investigatii criminale au luat masura retinerii unui barbat de 34 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si viol.Conform IPJ Bacau, duminica, 23 ianuarie, in jurul orei 4.30, Sectia 2 Politie Bacau a fost sesizata, prin apel 112, de catre o femeie de 34 de ani, din comuna Horia, judetul Neamt, despre faptul ca in noaptea de 22 spre 23 ianuarie, a fost tinuta fara voia ei intr-o pensiune din Bacau de catre fostul concubin. Din primele ... citeste toata stirea