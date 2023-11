O femeie in varsta de 42 de ani, din comuna Pipirig, judetul Neamt, a fost arestata preventiv dupa ce si-a injunghiat fostul sot, un barbat in varsta de 43 de ani * incidentul a avut loc marti, 21 noiembrie, in jurul orei 19:45, la locuinta celor doi din comuna PipirigPotrivit comunicatului emis de organele de cercetare penala, intre cei doi a izbucnit un conflict verbal si fizic, in timpul caruia femeia l-a injunghiat de 2 ori in zona toracica si in picior. "La data de 21.11.2023, organele ... citeste toata stirea