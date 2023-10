Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati, la data de 10 octombrie, de catre o femeie in varsta de 51 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca a fost indusa in eroare si prejudiciata de suma de 499 de euro. Conform IPJ Neamt, cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la data de 10 octombrie, in timp ce persoana vatamata se afla la domiciliu si utiliza o platforma de socializare, ar fi accesat o reclama de tranzactionare a companiei ... citeste toata stirea