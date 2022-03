O fetita de 7 ani a cazut de la etajul IV

Marti seara, o fetita in varsta de 7 ani, din municipiul Roman, a cazut de la etajul IV al blocului in care locuieste.Accidentul s-a petrecut pe la ora 19.30. Se pare ca minora, lasata singura in casa de mama ei care s-a dus la cumparaturi, se juca pe balcon, s-a dezechilibrat si a cazut pe fereastra, in gol, pe acoperisul unui complex comercial de la parterul imobilului. Martorii au sunat la 112, iar in zona a intervenit un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Copila, ... citeste toata stirea