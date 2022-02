O masina a luat foc dupa ce a intrat intr-un stalp

In noaptea de 8 spre 9 februarie, pe bulevardul General Nicolae Dascalescu din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un accident rutier care, doar printr-o minune, nu s-a soldat cu pierderi de vieti omenesti.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de oamenii legii. Un localnic in varsta de 34 de ani conducea o masina, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe sosea si s-a izbit intr-un stalp de sustinere a retelei electrice. Imediat dupa impact, autoturismul a luat foc. ... citeste toata stirea