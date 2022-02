O masina a plonjat intr-un rau din Neamt, in toiul noptii. Soferul a ramas incarcerat

Soferul a pierdut controlul directiei, iar dupa ce a acrosat un indicator a plonjat in albia unui parau, fiind nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare. Un grav accident de circulatie s-a petrecut in noaptea de 12/13 februarie 2022, in zona montana a judetului Neamt, in comuna Farcasa. Victima a fost un tanar care a plonjat cu masina pe care o conducea in albia unui rau, ramanand incarcerat. Accidentul s-a produs din culpa conducatorului auto, fiind vorba despre neatentie la volan ... citeste toata stirea