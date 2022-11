O masina cu patru femei a cazut in raul Bicaz

Luni seara, pe DN 12C, in comuna Bicaz Chei, a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a trei persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 18.10, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O localnica in varsta de 39 de ani conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei, si a plonjat in albia raului Bicaz. Soferita si cele trei pasagere (cu varste intre 47 si 69 de ani) au apucat sa iasa din vehicul pana la sosirea ajutoarelor. Conducatoarea auto si doua pasagere au ... citeste toata stirea