O masina cu sase ucraineni, implicata intr-un accident in Neamt. Femeia care conducea a adormit la volan

O masina in care se aflau sase cetateni din Ucraina a fost implicata, sambata dimineata, intr-un accident rutier, pe Dn 15, in judetul Neamt. Soferita de 45 de ani a adormit la volan, iar masina a intrat intr-un capat de pod. Femeia a fost singura ranita in accident Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, politistii din Roman au fost sesizati, sambata dimineata, despre producerea unui accident rutier, pe Drumul National 15. "Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce o ... citeste toata stirea