O masina s-a rasturnat in urma unui accident rutier. O tanara a ramas incarcerata

Vineri, 29 martie, la ora 10:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN 15C, in comuna Baltatesti. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Tirgu Neamt si Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. Conform ISU Neamt, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. Unul din cele doua autoturisme s-a rasturnat, iar o persoana a ramas incarcerata."Cele doua ... citește toată știrea