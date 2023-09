La finalul acestei saptamani, Castelul Miclauseni isi deschide din nou portile vizitatorilor in atmosfera de sarbatoare, prin intermediul unei noi editii a evenimentului "Calatorie la 1900", care isi propune o intoarcere in ambianta specifica familiei Sturdza, eveniment organizat sambata si duminica, 2 si 3 septembrie, anunta organizatorii."Va invitam, in zilele de 2 si 3 septembrie, la cea de-a opta editie a festivalului *Calatorie la 1900*. Tema evenimentului din acest an este *Five ... citeste toata stirea