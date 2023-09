Duminica, 1 octombrie, in parcarea centrului comercial Roman Value Centre va avea loc o noua editie a campaniei "Alege viata", organizata de membrii Clubului MOTO Musatinii RC Roman."Un nou eveniment plin de adrenalina ne asteapta duminica, 1 octombrie, in parcarea centrului comercial Roman Value Centre! Incepand cu orele 10:00, membrii Clubului MOTO Musatinii RC Roman organizeaza editia a 7-a a evenimentului *Alege viata*, iar programul va fi plin de momente *wow*, de activitati care va vor ... citeste toata stirea