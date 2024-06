O noua campanie de donare de sange "Romascanii salveaza vieti", in lunile iulie si august

Primaria Municipiului Roman desfasoara si in acest an, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Neamt, campania "Romascanii salveaza vieti". Campania din acest an se va desfasura timp de doua luni, in lunie iulie si august, spre deosebire de editiile anterioare, cand a fost organizata doar pe parcursul lunii august.Prin aceasta initiativa, Primaria Municipiului Roman doreste sa incurajeze locuitorii orasului sa doneze sange si, totodata, sa-i constientizeze cu nevoia permanenta de ... citește toată știrea