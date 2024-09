O noua editie a festivalului "Zilele toamnei", in acest weekend in Parcul Municipal

In acest sfarsit de saptamana, in perioada 20 - 22 septembrie, autoritatile locale vor organiza, in Parcul municipal Roman, o noua editie a Festivalului "Zilele Toamnei". Consilierii locali au aprobat, in cadrul unei sedinte organizate la finalul lunii trecute, alocarea din bugetul local a sumei maxime de 60.000 lei pentru desfasurarea in bune conditii a Festivalului.Conform organizatorilor, avand in vedere faptul ca editiile anterioare ale Festivalului "Zilele Toamnei", eveniment de interes ... citește toată știrea