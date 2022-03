O noua promotie de politisti, in cadrul IPJ Neamt

In urma absolvirii cursurilor Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt s-au prezentat noii politisti. Echipa de politisti nemteni s-a marit cu sapte agenti de politie, absolventi ai Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, informeaza IPJ Neamt.Proaspetii absolventi au fost repartizati in functie de mediile obtinute, pe functiile vacante disponibile, avandu-se in vedere situatia operativa inregistrata. Astfel, ... citeste toata stirea