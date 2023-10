Primarul Leonard Achiriloaei a anuntat ca va sustine, in cursul acestei saptamani, o noua sesiune de audiente online cu romascanii. Primele audiente online au fost acordate de primarul Achiriloaei luna trecuta, cand mai multi romascani i-au semnalat problemele din comunitate, in cadrul unei interventii live sustinute pe pagina de facebook a primarului."Joi, 19 octombrie, la ora 18:00, va invit sa ne revedem in cadrul audientelor online. Asa cum am promis, continuam aceasta platforma de ... citeste toata stirea