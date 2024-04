O persoana gasita decedata in raul Moldova, in zona microhidrocentralei

Miercuri dimineata, 24 aprilie, in jurul orei 07:45, pompierii au fost instiintati despre faptul ca in municipiul Roman, in apele raului Moldova, in apropierea microhidrocentralei, se observa trupul unei persoane, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj de pompieri cu un autoturism de serviciu si o barca din cadrul Detasamentului Roman si un echipaj cu ambulanta de la Statia Roman a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. ... citește toată știrea