"O poveste in culori", la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Roman

La Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Roman a avut loc, in cursul saptamanii trecute, activitatea "O poveste in culori e un zambet printre nori", desfasurata in cadrul parteneriatului "Drumuri catre inimi", cu Gradinita cu Program Normal "Roza Venerini" din Pildesti.Multumim partenerilor nostri pentru colindele emotionante, jocurile interactive si momentele de bucurie pe care le-am trait impreuna! Copiii au fost entuziasmati sa participe la realizarea globurilor din hartie pentru ... citește toată știrea