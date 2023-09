Luni seara, in comuna Alexandru cel Bun, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei tinere in varsta de 26 de ani, din Pangarati.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 19.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Fata avea imbibatia alcoolica de 0,77 miligrame/litru, conducea o masina pe DJ 157C, de la Viisoara catre Scaricica, a pierdut controlul directiei si a intrat intr-un stalp. Soferita a ramas blocata intre fiare. La locul accidentului au intervenit pompierii pietreni ... citeste toata stirea