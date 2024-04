O tanara din Rediu a murit intr-un accident in Italia

Adriana Elena Bursuc (32 de ani), din comuna Rediu, plecata de cativa ani la munca in Italia, a decedat intr-un accident rutier petrecut in noaptea de joi spre vineri, pe o sosea din orasul Montesilvano.Tragedia aavut loc pe la ora 3, in urmatoarele imprejurari stabilite de carabinieri. Ea era pasagera intr-un Alfa Romeo la volanul caruia se afla Senadi Begani, un cetatean moldovean de 23 de ani, rezident in Pescara. Soferul mergea cu viteza pe soseaua de centura si, ... citește toată știrea