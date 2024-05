O tanara si-a ucis vecinul

Din motive care urmeaza sa fie stabilite, in seara de 15 mai, o tanara in varsta de 29 de ani si-a injunghiat mortal vecinul (52 de ani).Ea locuia fara forme legale in orasul Roznov, iar in seara cu pricina s-a dus acasa la vecin. Pe la ora 20.30, intre cei doi a izbucnit un conflict, iar tanara a pus mana pe un cutit si l-a lovit de mai multe ori, in piept si in ... citește toată știrea