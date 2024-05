O tumora faciala cu diametru de peste 30 cm si peste 800 de grame, operata in siguranta la Spitalul Arcadia

O interventie de chirurgie plastica in Spitalul Arcadia a reprezentat o noua sansa la o viata sanatoasa pentru un pacient cu o formatiune tumorala voluminoasa, de peste 30 cm la nivelul fetei.O tumora faciala reprezinta o crestere anormala si excesiva de celule in tesuturi, care, netratata la timp, poate provoca o deformare importanta a structurii faciale si poate determina o serie extinsa de complicatii care pot pune in pericol viata pacientului.Factorii de mediu, predispozitia genetica, ... citește toată știrea