Oaie salvata de sub podul de la Lutca

In urma ruperii podului de peste raul Siret, care facea legatura intre localitatile Lutca si Sagna, eveniment petrecut in dupa-amiaza de 9 iunie, 21 de oi au fost prinse sub daramaturi, 16 au murit, patru au fost scoase de pompieri, iar una a ramas captiva."Cum orice viata conteaza, au fost cautate solutii pentru scoaterea acestor oi din zona respectiva. Specialistii din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii ne-au comunicat ca orice interventie asupra podului poate genera prabusiri ... citeste toata stirea