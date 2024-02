Ofiterul Anticoruptie caruia i s-a facut dosar penal, sub control judiciar. Oana Golodin este cercetata si in alt caz

Cercetarile desfasurate de politisti si procurori in cazul ofiterului Oana Golodin, care activeaza in cadrul structurii Neamt a Directiei Generale Anticoruptie, s-au finalizat cu dispunerea controlului judiciar.Masura care o priveste pe Oana Golodin a fost luata marti, 6 februarie 2023, de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, fiind valabila pe o perioada de doua luni. In tot acest timp, politista poate merge la serviciu, dar are de indeplinit mai multe obligati impuse de procurori, ... citește toată știrea