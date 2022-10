Omorat de un sofer vitezoman

Un barbat de 56 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, si-a pierdut viata, ieri dimineata, in Dumbrava Rosie, dupa ce a fost spulberat de masina unui sofer vitezoman.Accidentul s-a petrecut la ora 6.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 41 de ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 15, a apasat prea tare acceleratia pierzand controlul directiei si l-a izbit din spate pe pietonul care mergea pe partea dreapta a ... citeste toata stirea