Operatorii 112 din Moldova se instruiesc la Piatra-Neamt

Miercuri, in municipiul Piatra-Neamt, a avut loc inaugurarea Centrului regional de instruire 112 , unde vor fi organizate cursuri cu personalul specializat din judetele aflate in zona Moldovei.Acesta a fost pus la dispozitie de catre Consiliul Local si beneficiaza de dotari administrative moderne, in care au fost instalate echipamente de lucru performante de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale 9STS).Cursurile de instruire presupun familiarizarea cu noua aplicatie informatica ce ... citeste toata stirea