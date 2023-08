Neatentia in conducere a dus la producerea a opt accidente de circulatie, in minivacanta care tocmai s-a incheiat.Unul din evenimente a avut loc in dupa-amiaza de 13 august, pe la ora 16, in comuna Pipirig. Un vrancean in varsta de 60 de ani conducea o masina, i s-a facut rau, a pierdut controlul directiei si s-a izbit in doua autoturisme de pe contrasens. La locul evenimentului au intervenit pompierii cu doua masini, SMURD-ul si o ambulanta. Soferul a fost dus la Spitalul Orasenesc "Sfantul ... citeste toata stirea