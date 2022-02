Opt incendii de vegetatie intr-o singura zi

In ziua de 11 februarie, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a intervenit, alaturi de voluntari, pentru stingerea a opt incendii de vegetatie uscata, in urma carora au fost afectate 17 hectare de teren.Evenimentele au avut loc in urmatoarele localitati: Sovoaia (Borlesti) - 1.500 de metri patrati, Bistita (Alexandru cel Bun) - 300 mp, Savinesti - 500 mp, Ruseni (Borlesti) - 1.500 mp, Boistea (Petricani) - doua hectare, Sovoaia - zece hectare si Roman (strada ... citeste toata stirea