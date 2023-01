Opt persoane retinute in urma perchezitiilor din Neamt si alte cinci judete, in dosarul privind fapte de coruptie in vami

In urma perchezitiilor desfasurate marti, 17 ianuarie, in 31 de locatii, situate pe raza judetelor Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, Neamt si Bihor, din care cinci puncte de trecere a frontierei, restul domicilii ale unor persoane fizice, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 17 ianuarie 2023, fata 23 de lucratori vamali si agenti ai politiei de ... citeste toata stirea