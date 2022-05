Organizatia "Vulturul". Securitatea a transformat jocul unor copii de 13 ani in atentat la siguranta statului

Cand aveau doar 13 ani, cinci copii din Neamt au infiintat o "organizatie secreta", numita Vulturul, dar Securitatea a considerat ca a fost un pericol pentru regimul comunist. Mihai Bontea, din Piatra Neamt, este unul dintre zecile de mii de romani a caror viata s-a derulat in "umbra" Securitatii comuniste, fiind arestat, torturat, condamnat si urmarit apoi aproape 30 de ani. Deosebit in cazul sau si a altor cinci amici este faptul ca totul li s-a tras de la banale jocuri de copii, in 1954, ... citeste toata stirea