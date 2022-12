(P) Renaste handbalul feminin romascan?

Handbalul e unul din cele mai populare sporturi, atat la nivel national, cat si mondial. Nu exista loc in Romania in care acest sport sa nu fie practicat, fie la nivel de amatori sau profesionist. Romanul nu face nici el exceptie, iar aici, in municipiul din judetul Neamt, handbalul feminin a facut multi ani cinste orasului! Au fost vremuri in care echipa fanion a orasului, HCM Roman se lupta an de an pentru locurile fruntase in Liga Nationala de handbal feminin si evolua si in cupele europene. ... citeste toata stirea