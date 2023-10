Mai multe zone din vestul, centrul si nord-estul tarii, inclusiv zona de munte a judetului Neamt, s-au aflat vineri, 27 octombrie, dupa-amiaza si seara, sub atentionare de tip Cod galben de vant puternic, de 50-60 km/h. In aceasta perioada, ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo, pompierii nemteni au intervenit in mai multe zone pentru indepartarea efectelor produse, informeaza ISU Neamt.Astfel, in localitatea Straja, din comuna Tarcau, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului ... citeste toata stirea