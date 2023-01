Parcarea de la Corpul B al Colegiului "Roman-Voda", dedicata dimineata si la pranz doar masinilor care aduc elevii la scoala

Primaria municipiului Roman a anuntat ca, incepand cu data de luni, 30 ianuarie, pe perioada cursurilor scolare, parcarile publice de pe strada Tineretului, de la Corpul B al Colegiului National "Roman-Voda", tronsonul dintre intrarea cu bariera in curtea unitatii si intrarea principala in unitate, respectiv 12 locuri de parcare (opt pe partea cu Corpul B si patru pe partea opusa), vor avea regim de zona de imbarcare - debarcare elevi, dupa orarul 07:30 - 09:00 si 11:00 - 14:00. In afara ... citeste toata stirea