Pasajul peste calea ferata de la iesirea din Roman, proiect propus de PNL Neamt, devine o realitate

Pasajul peste calea ferata, de la iesirea din Roman spre Iasi, proiect propus de echipa PNL Neamt, va deveni o realitate in curand! Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a fost prezent miercuri (17 aprilie) la Roman, unde a dat asigurari ca s-a intrat in linie dreapta in privinta realizarii investitiei."Indicatorii tehnico-economici sunt aprobati de la sfarsitul anului trecut, sursa de finantare este asigurata prin fonduri europene. ... citește toată știrea