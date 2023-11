Compania E.ON va finanta cu 40.000 de euro proiecte din zonele de educatie, sport si sanatate, declarate castigatoare in urma campaniei "Ambasadorii Binelui", al carei scop este implicarea angajatilor grupului energetic in sustinerea comunitatilor in care traiesc, prin implementarea unor proiecte initiate chiar de ei, informeaza E.ON Romania.Desfasurata in perioada 31 august - 25 septembrie, campania si-a propus sa aloce un buget de 10.000 de euro pentru fiecare proiect castigator, ... citeste toata stirea