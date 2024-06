Patru barbati din Sabaoani retinuti de Politie, dupa scandaluri pe fondul consumului de alcool

La data de 5 iunie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la data de 1 iunie, in jurul orei 22:00, trei barbati din Sabaoani, doi in varsta de 33 de ani si unul in varsta de 31, din aceeasi localitate, in timp ce se aflau intr-un bar din localitatea Sabaoani, pe fondul consumului de alcool si al unui conflict spontan si-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii si picioarele, prin actiunile lor tulburand ordinea si linistea ... citește toată știrea