Patru hoti de cablu din Neamt au facut o paguba de 38.000 de lei

Politistii de la Sectia de Politie Rurala Sagna, judetul Neamt, au pus in executare 7 mandate de perchezitii domiciliare si 4 mandate de aducere din judetul Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru furt calificat.Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2021- ianuarie 2022, patru persoane cu varste cuprinse intre 23 si 29 ani, ar fi sustras 1.360 de metri de cablu telefonic prin escaladarea stalpilor de sustinere ai retelei de telefonie, in afara localitatii ... citeste toata stirea