Patru noi centre de zi pentru persoane cu dizabilitati, deschise anul viitor in judetul Neamt

Marti, 3 decembrie, este Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, zi instituita de Organizatia Natiunilor Unite in anul 1992 pentru a incuraja integrarea, incluziunea sociala si toleranta. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt va marca aceasta zi iluminand cladirea administrativa din Piatra Neamt in violet, culoarea simbol a acestei zile.Totodata, in toate centrele pentru copii si adulti cu dizabilitati din judet vor avea loc activitati si ... citește toată știrea