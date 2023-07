Duminica, 9 iulie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca intre mai multe persoane aflate in zona unei discoteci are loc un conflict. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politistii din Sabaoani, impreuna cu cei din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga, a rezultat ca, la data de 9 iulie, in jurul orei 04:00, in timp ce trei persoane se aflau pe un drum public, din localitatea Tamaseni, ar fi avut un ... citeste toata stirea