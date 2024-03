Patru persoane retinute intr-un dosar de luare de mita, intre care o functionara din Prefectura Neamt si o membra a Comisiei de fond funciar din Dumbrava Rosie

Miercuri, 13 martie, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a anuntat ca procurorii din institutiei, impreuna cu organele de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de luare si dare de mita.Conform anchetatorilor, in perioada octombrie 2023 - ianuarie 2024, inculpata I.V., functionar public in cadrul Institutiei Prefectului Judetului Neamt ... citește toată știrea