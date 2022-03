Patru pompieri, exact la locul potrivit. Sofer incarcerat in autotrenul rasturnat, salvat la timp

Patru pompieri, care se indreptau catre serviciu, au fost martorii unui accident rutier, salvandu-l pe soferul care ramasese incarcerat in camionul rasturnat Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dimineata de joi, 10 martie, pe Drumul National 15 B, in comuna Pipirig, judetul Neamt, unde un autotren, care transporta piatra de mari dimensiuni, s-a rasturnat deoarece soferul a pierdut controlul volanului si a acrosat gardul unei locuinte. Conducatorul auto a ramas incarcarat in cabina ... citeste toata stirea