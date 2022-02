Pe ce o sa cheltuiasca 195 de milioane de lei Primaria Roman in acest an

Joi, 10 februarie, consilierii locali romascani au fost convocati in sedinta extraordinara, pentru a vota bugetul pentru anul in curs. De la sedinta au lipsit cei doi consilieri IPM si consilierul Pro Romania. Astfel, "batalia" discursurilor s-a dus intre PSD, USR si PNL. Cel mai important subiect dezbatut a fost asigurarea apei potabile in oras, unde fiecare partid politic si-a dorit sa puncteze. In cele ce urmeaza, puteti afla cine a castigat si care sunt cele mai mari investitii ce se vor ... citeste toata stirea