Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi informeaza conducatorii auto ca, in aceasta noapte (28 spre 29 iunie), vor fi demarate lucrari de amenajare a unui refugiu pentru pietoni pe DN 2 - E 85, pe raza localitatii Traian, comuna Sabaoani, judetul Neamt - km 337+486, in dreptul bisericii ortodoxe."Lucrarile vor fi executate in regie de ... citeste toata stirea