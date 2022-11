Pe urmele inselaciunilor financiare si a spalatorilor de bani

Ieri dimineata, politistii bacauani ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii DIICOT, au pus in aplicare 33 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul nostru, Brasov, Ilfov si in municipiul Bucuresti.Descinderile vizeaza o grupare infractionala axata pe inselaciuni cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor. Conform DIICOT, grupul a fost format in ianuarie la Bucuresti ... citeste toata stirea