Pechezitii la hotii din Neamt

Politistii efectueaza, miercuri, 4 perchezitii domiciliare in localitatea Dumbrava Rosie, intr-un dosar de furt calificat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.'Au fost puse in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in cadrul unui dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt', a declarat purtatorul de cuvant al ... citește toată știrea