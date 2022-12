Pedofil condamnat la 20 de ani de inchisoare

Adrian Gal, un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Sabaoani, a fost condamnat definitiv de Tribunalul Gorj la 20 de ani de inchisoare, pentru pornografie infantila, corupere sexuala, participatie improprie la viol si santaj.El va trebui sa achite celor sase victime care s-au constituit parti civile in proces despagubiri morale de 50.000 de euro. Acestuia ii vor fi recoltate probe biologice, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de Date Genetice ... citeste toata stirea