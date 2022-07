Un barbat in varsta de 50 de ani, din Capitala, a fost retinut de oamenii legii, marti, sub aspectul savarsirii infractiunii de racolarea minorilor in scopuri sexuale.Individul este acuzat ca, in perioada 1-4 iulie, prin intermediul unor aplicatii online (printre care si Tik-Tok), a contactat o fetita de 7 ani din municipiul Piatra-Neamt careia i-a transmis mesaje si fotografii intime, cu scopul comiterii ... citeste toata stirea