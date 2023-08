Biserica parohiala "Adormirea Maicii Domnului" din Nisiporesti, comuna Botesti, va celebra solemnitatea Fericitei Veronica Antal, in zilele de 25 si 26 august, printr-un pelerinaj, marcand astfel cei cinci ani de la beatificarea "Crinului insangerat", informeaza Episcopia Romano-Catolica de Iasi. Fericita Veronica Antal este comemorata in Dieceza de Iasi la data de 26 august. In acest an, in biserica parohiala din Nisiporesti, care adaposteste mormantul cu osemintele ei, solemnitatea Fericitei ... citeste toata stirea