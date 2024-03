Perchezitie in municipiul Roman, in cadrul unui dosar de evaziune in domeniul turismului, cu un prejudiciu estimat la peste 680.000 de lei

Politistii din cadrul IPJ Neamt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat in cursul zilei de joi, 7 martie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, o perchezitie domiciliara in municipiul Roman, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii evaziune fiscala in domeniul turismului, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt.Conform anchetatorilor, din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in ... citește toată știrea