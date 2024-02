Perchezitii ale politistilor din Neamt, intr-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice si efectuarea de operatiuni financiare frauduloase

Luni, 12 februarie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Neamt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au pus in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Cluj si Satu Mare, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.Conform IPJ Neamt, din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie ... citește toată știrea