Perchezitii ale politistilor nemteni, intr-un dosar de inselaciune si fals pentru indemnizatii de cresterea copilului

Joi dimineata, 20 ianuarie, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai inspectoratelor de politie judetene din Ilfov, Calarasi, Neamt, Prahova si Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au pus in aplicare 53 de mandate de perchezitie domiciliara, in vederea destructurarii unei grupari ... citeste toata stirea